Altro che hobby | ecco il nuovo business… delle carte Pokémon

...che sta attirando investimenti e attenzioni da ogni parte del mondo. Le carte Pokémon, in particolare, non sono più solo un gioco, ma una vera e propria miniera d'oro. Scopriamo insieme come il collezionismo si sia trasformato in un'importante opportunità economica, affascinando tanto i nostalgici quanto i nuovi arrivati nel settore.

Pensavate che i giochi di carte collezionabili fossero solo un passatempo per bambini? Errore clamoroso. Oggi il mondo dei trading card game – soprattutto quelli legati a cartoni animati o anime – è diventato un vero e proprio business dorato per appassionati e imprenditori del settore; un business che ha ormai generato un mercato milionario alimentato da investimenti monstre e offerte impensabili. Sappiate però che se oggi le carte non sono più viste come semplici rettangolini raffiguranti mostriciattoli o personaggi fantastici, ma veri e propri oggetti preziosi, lo si deve prevalentemente al Pokémon Trading Card Game, o Pokémon Tcg), un gioco di carte ispirato all’omonimo franchise giapponese Pokémon. I Pokémon sono creature immaginarie – mostriciattoli che in certi casi assomigliano ad animaletti reali – che possono essere catturate, allenate e fatte combattere tra loro. 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Altro che hobby: ecco il nuovo business… delle carte Pokémon

Potrebbe interessarti su Zazoom

Red Dead Online: bonus per commercianti, distillatori e altro

Bei tempi per commercianti e distillatori con ricompense, bonus, nuove offerte a catalogo e molto altro Bei tempi per Commercianti e Distillatori in Red Dead Online.