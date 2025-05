Altro che De Bruyne | Manna ne prende uno ancora più forte | Superata la concorrenza di mezz’Europa

Il Napoli ha messo nel mirino un calciatore di altissimo livello, surclassando la concorrenza di diversi club europei. Se il sogno De Bruyne sembra sfumare, un nome sorprendente è pronto a stuzzicare l'immaginazione dei tifosi. Scopriamo il piano ambizioso di Conte e De Laurentiis per riportare il grande calcio al Vesuvio.

Il sogno di portare Kevin De Bruyne all'ombra del Vesuvio non è più un'utopia. Da settimane, il nome del fuoriclasse belga circola con insistenza tra gli uffici di Castel Volturno e gli ambienti del calciomercato internazionale. Il centrocampista del Manchester City, in scadenza nel 2025, sarebbe pronto a cambiare aria, affascinato dall'idea di una nuova avventura in Serie A. Napoli, in particolare, lo intriga. E tanto. Secondo quanto trapela, l'entourage del giocatore ha già avuto contatti diretti con Giovani Manna, il dirigente scelto da De Laurentiis per rifondare la squadra.

Napoli, Manna: "De Bruyne? Siamo attenti a ogni opportunità e a ciò che può succedere"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dal match contro il Genoa è intervenuto al microfono di DAZN

Manna: «Facciamo i complimenti all'Inter, ma restiamo concentrati su noi stessi; De Bruyne? Parlarne ora sminuisce un gruppo straordinario»

Le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima del calcio d'inizio della partita dei partenopei contro il Genoa

De Bruyne-Napoli, Manna dribbla: "Parlare ora è assurdo. Noi sempre attenti..."

Il Napoli di Antonio Conte si appresta ad affrontare il Genoa per rispondere al successo dell' Inter a Torino e riprendersi la vetta della classifica in solitaria.

