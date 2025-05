Altri 7 ricercati per la strage | una ragazza e un uomo barbuto

Alcuni dettagli emergono nell’indagine sulla strage di Monreale: si cercano altri sette individui, tra cui una ragazza misteriosa e un uomo barbuto. La loro identificazione è cruciale, poiché diversi testimoni li hanno visti sulla scena del crimine. Gli investigatori stanno intensificando gli sforzi per raccogliere informazioni utili e fare chiarezza su quanto accaduto.

Le indagini sulla strage di Monreale si concentrano ora sull'identificazione di tre individui ancora a piede libero. Tra questi, una misteriosa ragazza e un uomo con la barba folta e nera, la cui presenza sulla scena del crimine è stata segnalata da diversi testimoni. Gli investigatori stanno cercando di accertare se si tratti di figure

