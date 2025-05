alta velocità in europa fs lancia il progetto della metro continentale

Ferrovie dello Stato lancia il progetto della metro continentale, un’iniziativa rivoluzionaria che mira a collegare le grandi città europee con la stessa semplicità dei trasporti urbani. Sotto la guida di Stefano Antonio Donnarumma, questo ambizioso piano prenderà avvio con la tratta Londra-Parigi, promettendo di trasformare il modo di viaggiare in Europa.

Collegare le grandi città europee con la stessa facilità con cui oggi ci si muove all’interno di una metropolitana urbana. È questa la visione, più che ambiziosa, di Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato. Il progetto Londra-Parigi. L’idea è tanto semplice quanto potente: realizzare una rete ferroviaria integrata e con corse talmente frequenti da riuscire ad unire le principali capitali europee, da Roma a Parigi, da Berlino a Londra, eliminando le barriere nazionali che storicamente hanno frenato lo sviluppo di una vera mobilità su rotaia a livello sovranazionale. Ma per farlo occorre superare una serie di step. Il punto di partenza, come rivelato in un’intervista concessa al Financial Times, è la rotta ad alta velocità tra Londra e Parigi. Il Gruppo Fs ha annunciato un investimento di 1 miliardo di euro per introdurre, entro il 2029, un servizio diretto sulla tratta, sfidando il monopolio attuale di Eurostar. 🔗Leggi su Quifinanza.it