Almeno 60 i morti dopo i raid di Israele sulla Striscia di Gaza | colpito campo profughi di Jabalia

Almeno 60 vittime in un nuovo violento attacco aereo di Israele sulla Striscia di Gaza. I raid hanno colpito duramente il campo profughi di Jabalia e la città di Khan Yunis, portando a un ulteriore bilancio tragico in un conflitto che non accenna a placarsi. La situazione resta critica e continua a destare preoccupazione internazionale.

Sono 60 le persone decedute nei raid aerei di Israele sulla Striscia di Gaza. Gli attacchi hanno colpito il campo profughi di Jabalia e nella città di Khan Yunis. 🔗Leggi su Fanpage.it

Gaza, almeno 60 morti negli ultimi raid

Come scrive televideo.rai.it: 9.25 Gaza, almeno 60 morti negli ultimi raid Proseguono sempre più intensi gli at- tacchi di Israele sulla Stiscia di Gaza dopo la rottura dell'esile tregua. Non si fermano i raid sulla Striscia che ...

