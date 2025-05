Almanacco | Mercoledì 14 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 14 maggio, 134º giorno dell’anno, segna un momento importante nel calendario. Oggi celebriamo San Mattia, apostolo e patrono degli apostoli. Scopriamo i compleanni, il proverbio del giorno—"Maggio, vai adagio"—e un’anteprima dell’oroscopo per l’Ariete, promettendo sorprese in amore. Manca poco alla fine dell’anno, con 232 giorni da vivere intensamente!

Il 14 maggio è il 134º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 232 giorni alla fine dell’anno. Fase lunare: Gibbosa calante Santo del giorno: San Mattia apostolo Proverbio del giorno Maggio, vai adagio Oroscopo del 14 maggio 2025 ARIETE Amore: Una nuova. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Almanacco | Mercoledì 14 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.