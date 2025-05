alluvione due anni dopo via ex tiro a segno le ferite non si sono ancora rimarginate

Due anni dopo l'alluvione che il 16 maggio 2023 devastò la Romagna, le cicatrici rimangono visibili. Nel cortile di Franco Lucchi, il cuore, il carattere e l'orgoglio di una comunità resilienti si fondono, testimoniando la determinazione di ricostruire e rinascere. Via ex Tiro a Segno, un simbolo di speranza e resistenza, racconta una storia ancora da scrivere.

Il cuore, il carattere e l’orgoglio della Romagna sono tutti nel cortile di Franco Lucchi, quasi due anni dopo la tragedia dell’ alluvione che il 16 maggio del 2023 spazzò via tutto quello che incontrò nelle strade e dentro le case vicino al fiume Savio. Via ex Tiro a Segno era e resta un simbolo di quello che è stato, così come la tempra di un uomo che ha passato gli ottant’anni e che nemmeno nei momenti più cupi si è piegato. Il punto dove era arrivata l’acqua è segnato da una riga tracciata sullo stipite della porta di ingresso: "Era fin lì, mi arrivava al collo. Fui l’ultimo a uscire, col portafoglio, il telefono e i documenti chiusi in un sacchetto di plastica, soccorso dai vigili del fuoco dopo mia moglie e mia figlia. Mia moglie purtroppo non è più qui con me. Restano i ricordi che porto nel cuore, ma per quello che riguarda gli oggetti materiali tante cose sono andate perse. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it