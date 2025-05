Alluvione dal centrodestra in Regione una proposta per monitorare le condizioni idrauliche dei fiumi

In risposta alle recenti alluvioni, il centrodestra regionale ha presentato una proposta mirata a monitorare le condizioni idrauliche dei fiumi. L'iniziativa prevede un sistema tecnico strutturato per valutare le opere necessarie lungo le aste fluviali, prioritariamente nei bacini del fiume Idice, a Bologna, e del Lamone, a Ravenna. La risoluzione è stata sottoscritta da...

Monitorare con un sistema tecnico strutturato le condizioni idrauliche e le opere necessarie lungo le aste fluviali del territorio regionale, con avvio prioritario nei bacini del fiume Idice (Bologna) e del Lamone (Ravenna). Lo chiede il centro-destra, con una risoluzione sottoscritta dai.

