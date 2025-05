all s fair kim kardashian e glenn close nella nuova serie di ryan murphy

Ryan Murphy si allontana temporaneamente dal genere true crime con "All's Fair", un avvincente legal drama che vede protagoniste Kim Kardashian e Glenn Close. Con la sua maestria nella narrazione, Murphy promette di offrire una serie ricca di colpi di scena e tensione, esplorando le dinamiche complesse del mondo legale. Prepariamoci a una storia coinvolgente e sorprendente.

Ryan Murphy abbandona per un attimo il true crime, che gli ha dato grandi soddisfazioni di recente con i Monsters Dhamer e La vera storia dei fratelli Menendez, per dar vita come produttore, sceneggiatore e regista ad un legal drama che si preannuncia piuttosto movimentato. Si intitola All’s Fair ed arriverà in autunno su Disney+. Sarà una storia al femminile e il cast riserva nomi interessanti quali Kim Kardashian e Glenn Close, insieme alle quali ci saranno Naomi Watts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts. Quest’ultima era stata la protagonista della deludente Grotesquerie, dalle cui ceneri Ryan Murphy potrà solo fare meglio. La trama di All’s Fair. In All’s Fair un team di avvocate divorziste lascerà uno studio dominato dagli uomini per aprirne uno proprio. Feroci, brillanti ed emotivamente complicate, affronteranno separazioni rischiose, segreti scandalosi e alleanze instabili, sia in tribunale che tra di loro. 🔗Leggi su Davidemaggio.it