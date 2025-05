Alloggi per la fasce sociali fragili La Regione stanzia 15 milioni

La Regione Emilia-Romagna ha approvato il programma 'Social Housing 2023', destinando 15 milioni di euro per supportare le fasce sociali fragili. Di questi, 7 milioni finanzieranno 140 nuovi alloggi, con oltre 1,5 milioni riservati alla provincia di Forlì-Cesena per due progetti specifici, contribuendo così a migliorare l'accesso alla casa per le persone in difficoltà.

Il consiglio regionale dell’ Emilia-Romagna ha approvato lo schema di convenzione per il programma ‘ Social Housing 2023 ’, stanziando 7 milioni di euro per 140 nuovi alloggi in tutta la regione. Di questi, oltre 1,5 milioni di euro saranno destinati alla provincia di Forlì-Cesena per finanziare due operazioni specifiche. La consigliera regionale Francesca Lucchi ha sottolineato l’importanza di questo intervento, soprattutto in un contesto di crescente domanda abitativa e per le fasce più fragili della popolazione. "Il diritto alla casa è un diritto fondamentale – ha dichiarato Lucchi – e come Regione intendiamo continuare a garantirlo con politiche strutturali e inclusive". La consigliera ha inoltre evidenziato come l’investimento nella casa non sia solo una risposta al bisogno sociale, ma anche una leva per lo sviluppo economico. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alloggi per la fasce sociali fragili. La Regione stanzia 1,5 milioni

Cosa riportano altre fonti

Alloggi per la fasce sociali fragili. La Regione stanzia 1,5 milioni

Lo riporta msn.com: Il consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato lo schema di convenzione per il programma ‘Social Housing 2023’, stanziando 7 ...

Alloggio sociale, da Legacoop Abitanti un piano per realizzare 20 mila abitazioni

Come scrive repubblica.it: La proposta prevede un piano decennale per realizzare abitazioni da 70-80 mq. da destinare all’affitto o assegnare in godimento a canoni sostenibili ...

Legacoop Abitanti, piano alloggi sociali coerente con misure Ue

Secondo ansa.it: La proposta di Legacoop Abitanti di un piano decennale per realizzare 20mila abitazioni a canone sostenibile "è coerente con gli orientamenti strategici appena ridefiniti dalla Commissione europea, ch ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.