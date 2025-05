Allo stadio del nuoto arriva il Campionato nazionale dei circoli universitari

...una competizione avvincente, mettendo alla prova le loro abilità e la loro determinazione. Sarà un giorno di sport, passione e spirito di squadra, in cui i rappresentanti dei circoli universitari si confronteranno in un'atmosfera di festa e agonismo. Preparati a vivere momenti indimenticabili e a tifare per i tuoi atleti preferiti!

L’adrenalina è pronta a scorrere tra le corsie di Esa Life Stadio del Nuoto, che sabato 17 maggio 2025 ospiterà la 4ª edizione del Campionato nazionale di nuoto Anciu-Associazione nazionale dei circoli universitari. Il campionato vedrà nuotatori amatoriali da tutta Italia sfidarsi in acqua in. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Allo stadio del nuoto arriva il Campionato nazionale dei circoli universitari

Su questo argomento da altre fonti

Allo stadio del nuoto arriva il Campionato nazionale dei circoli universitari

Riporta today.it: Sabato 17 maggio a Chieti la 4ª edizione del Campionato nazionale di nuoto Anciu-Associazione nazionale dei circoli universitari ...

Stadio del nuoto, rebus riapertura. Le società sportive pronte ad azioni legali

Si legge su rainews.it: Sono circa un migliaio gli utenti che, attraverso una dozzina di società, frequentavano lo Stadio del nuoto di Caserta. Una piscina olimpionica e diverse palestre chiuse, senza una data certa di ...

Stadio del Nuoto a Caserta, enigma riapertura: salta il meeting

Riporta ilmattino.it: E sinceramente siamo preoccupati per un altro evento speculare in programma a maggio e per i campionati nazionali di nuoto pinnato che si dovrebbero svolgere a giugno sempre allo Stadio del nuoto».

Potrebbe interessarti su Zazoom

PlayStation partner della Nazionale Italiana di calcio

Quando ci sono in gioco le emozioni non ci sono limiti Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare la partnership con FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), che elegge PlayStation a console partner ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio per tutto il 2021.