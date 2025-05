Allo stadio del nuoto arriva il Campionato nazionale dei circoli universitari

Allo stadio del nuoto, l'attesa è palpabile per il Campionato Nazionale dei Circoli Universitari. Sabato 17 maggio 2025, l'Esa Life Stadio del Nuoto accoglierà la 4ª edizione dell'evento organizzato dall'Anciu. Nuotatori amatoriali provenienti da tutta Italia si sfideranno in corsie effervescenti, promettendo emozioni e spettacolo in un'atmosfera carica di adrenalina.

L'adrenalina è pronta a scorrere tra le corsie di Esa Life Stadio del Nuoto, che sabato 17 maggio 2025 ospiterà la 4ª edizione del Campionato nazionale di nuoto Anciu-Associazione nazionale dei circoli universitari. Il campionato vedrà nuotatori amatoriali da tutta Italia sfidarsi in acqua in.

Dal 2 al 4 maggio allo Stadio del Nuoto i Campionati Italiani Nuoto ACSI

Dal 2 al 4 maggio lo Stadio del Nuoto di Riccione ospiterà il Campionato Nazionale ACSI Nuoto 2025, uno degli eventi più attesi dagli appassionati del panorama natatorio italiano.

Allo Stadio del nuoto di Riccione il Campionato Nazionale Acsi, in vasca 530 atleti

Saranno presenti in vasca 40 atleti che tra un mese rappresenteranno la nazionale italiana Acsi ai mondiali Csit che si terranno a Loutraki in Grecia

