Allerta meteo in Sicilia da Catania a Siracusa allarme della Protezione Civile e scuole chiuse domani

Allerta meteo in Sicilia: la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta arancione per temporali il 15 maggio. Le scuole rimarranno chiuse in diverse città, da Catania a Siracusa, a causa del maltempo in arrivo. Si prevedono forti disagi e la popolazione è invitata a prestare attenzione alle indicazioni delle autorità.

Maltempo in arrivo in Sicilia: allerta arancione per temporali il 15 maggio. Scuole chiuse in molte città da Catania a Siracusa. Previsti forti disagi

Maltempo, allerta arancione domani in Sicilia. Scuole chiuse a Catania. Il meteo delle prossime ore

Lo riporta dire.it: Allerta meteo arancione per domani, giovedì 15 maggio, su tutta la Sicilia. L'avviso è del dipartimento regionale della protezione civile ...

Maltempo, allerta meteo arancione in Sicilia e scuole chiuse domani 15 maggio per temporali: elenco dei comuni

Riporta fanpage.it: La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani 15 maggio un'allerta meteo arancione per temporali intensi su tutta la Sicilia dove molte scuole ...

Maltempo, allerta meteo arancione in Sicilia. Scuole chiuse: ecco dove

Segnala livesicilia.it: PALERMO – Allerta meteo arancione sulla Sicilia per domani giovedì in Sicilia. L’avviso è stato diramato dal dipartimento di Protezione civile regionale, guidato da Salvo Cocina. Tra i destinatari ...

