Allerta meteo giovedì 15 maggio scuole chiuse in diversi comuni della Sicilia ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Giovedì 15 maggio, la Sicilia si prepara ad affrontare un forte maltempo, con le scuole chiuse in diversi comuni. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione, segnalando un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche. L'elenco dei comuni interessati è in aggiornamento. Rimanete aggiornati per ulteriori informazioni e misure di sicurezza.

La Protezione civile regionale ha diffuso nel pomeriggio un nuovo bollettino che segnala un peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Sicilia. Per la giornata di giovedì 15 maggio è stata diramata un'allerta meteo arancione con fase di preallarme estesa a tutti i settori dell'Isola.

