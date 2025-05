Allenatori di Serie A 2025 – 2026 | le previsioni per le panchine delle big

Con la stagione 2024-2025 agli sgoccioli, è tempo di focalizzarsi sulle panchine delle big di Serie A per il 2025-2026. Le prospettive di cambiamento si intensificano, con club pronti a rivedere le loro scelte tecniche per rilanciare le proprie ambizioni. Tra conferme e nuovi arrivi, il calciomercato degli allenatori si preannuncia movimentato.

Con la stagione 2024-2025 ormai agli sgoccioli, l'attenzione si sposta sulle panchine delle big di Serie A in vista del campionato 2025-2026. Il valzer degli allenatori si preannuncia intenso, con diverse società pronte a rivoluzionare la guida tecnica per rilanciare le proprie ambizioni. Tra conferme, ritorni illustri e scommesse internazionali, ecco un'analisi dettagliata delle possibili mosse delle principali squadre italiane. In particolare, le news sul calciomercato della Juventus indicano scenari interessanti per la panchina bianconera. Juventus: il futuro dopo Thiago Motta. Dopo l'esonero di Thiago Motta a marzo 2025, la Juventus ha affidato la squadra a Igor Tudor, con l'obiettivo di centrare la qualificazione alla Champions League e prepararsi al Mondiale per Club. Sotto la guida del tecnico croato, i bianconeri hanno ritrovato compattezza e determinazione, ottenendo risultati positivi che hanno riacceso le speranze europee.

