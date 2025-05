allenamento lazio le novità importanti in vista della gara contro l inter a parte quel fuoriclasse

Lazio si prepara alla sfida cruciale contro l'Inter, un appuntamento determinante per la corsa alla Champions League. Con importanti novità emerse dall'allenamento, i biancocelesti stanno lavorando intensamente per affrontare al meglio l'avversario. Scopriamo insieme gli aggiornamenti sullo stato della squadra, con un occhio di riguardo all'assenza di quel fuoriclasse che potrà pesare.

Allenamento Lazio, le novità importanti in vista della sfida contro l'Inter. Ecco il punto sulla situazione Allenamento Lazio, ecco le novità importanti in vista della sfida contro l'Inter: importante per la rincorsa Champions League. Ecco il report raccolto da LazioNews24. ALLENAMENTO LAZIO – Ancora a parte, invece, Nuno Tavares, che non riesce a trovare la sua .