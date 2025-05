Allenamento Juve i bianconeri proseguono la preparazione per la sfida dello Stadium contro l’Udinese! Due gli aspetti maggiormente curati | il report completo

I bianconeri della Juventus continuano la loro preparazione in vista della sfida allo Stadium contro l'Udinese. Durante l'allenamento odierno, l'attenzione si è concentrata su due aspetti fondamentali per affrontare al meglio l'imminente incontro. Scopri il report completo sulle attività della squadra.

Allenamento Juve, i bianconeri proseguono la preparazione per la sfida dello Stadium contro l’Udinese! Il report completo. Nuova mattinata di lavoro per la Juve, che si avvicina sensibilmente alla sfida contro l’ Udinese. Dopo l’ allenamento di ieri, i bianconeri sono tornati a lavorare concentrandosi su due aspetti. Ecco il focus completo. COMUNICATO – « Mattinata di lavoro al JTC per la Juventus in vista della prossima gara di Serie A – la sfida casalinga contro l’Udinese, in programma domenica 18 maggio alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. I bianconeri si sono dedicati nel corso della sessione d’allenamento prima al lavoro di forza in palestra, per poi passare a quello tattico in campo. L’appuntamento per domani al Training Center è fissato al mattino. ». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com