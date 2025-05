Massimiliano Allegri sembra pronto a intraprendere una nuova avventura in un club a sorpresa, con indiscrezioni sempre più insistenti sul suo futuro. Le cifre e i dettagli iniziano a diffondersi, alimentando il toto allenatori, mentre il tecnico livornese si prepara a lasciare il segno nella prossima stagione. Chi sarà il suo nuovo palcoscenico?

Le indiscrezioni e gli indizi riguardanti il futuro del tecnico livornese stanno diventando sempre più fitte: le cifre stravolgono il finale A prendersi le luci della ribalta nelle ultime settimane – come spesso succede giunti a questo punto della situazione – è il toto allenatori. Uno dei profili più chiacchierati, non è un mistero, continua ad essere Massimiliano Allegri. Dopo l'addio alla Juventus e un anno sabbatico, il tecnico livornese sta preparando il terreno al suo ritorno. Allegri in panchina, nuovo club a sorpresa: ha già preso il volo (LaPresse) – Calciomercato.it Il sempre più probabile effetto domino in casa Napoli – ad esempio – non può non vedere in Allegri un profilo sul quale porre inevitabilmente l'accento. Nel summit in programma tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si farà un punto della situazione sul progetto tecnico degli Azzurri, investimenti inclusi.