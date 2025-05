all asp di ragusa un trattamento innovativo contro le dipendenze

All'ASP di Ragusa arriva un trattamento innovativo contro le dipendenze. Si tratta della stimolazione magnetica transcranica ripetitiva, una tecnica non invasiva che agisce sui circuiti cerebrali associati a dipendenze come cocaina e gioco d'azzardo, senza effetti collaterali gravi. Un passo avanti significativo nella lotta contro le dipendenze.

RAGUSA (ITALPRESS) – Un trattamento non invasivo, privo di effetti collaterali gravi, capace di agire direttamente sui circuiti cerebrali legati alla dipendenza, in particolare cocaina e gioco d'azzardo: è la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva, una tecnologia già riconosciuta a livello internazionale e adottata in Sicilia dall'Asp di Ragusa. Ne parla il direttore dell'Unità Operativa Complessa Dipendenze Patologiche dell'Azienda Sanitaria, Giuseppe Mustile.