Allarme ludopatia a Salerno cresce la dipendenza da gioco | +36% nel 2024

Allarme ludopatia a Salerno: nel 2024 le dipendenze da gioco crescono del 36%. In risposta a questa preoccupante situazione, l'evento itinerante “In Nome della Legalità”, promosso da Codere Italia con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Salerno e Asl Salerno, si propone di approfondire il tema del gioco legale e delle sue implicazioni sociali ed economiche.

L'appuntamento, ospitato nel Salone dei.

Salerno, ludopatia in aumento. Oltre 1.100 utenti Gap: spesi quasi 1,47 miliardi

Riporta ilmattino.it: Cresce sia il numero delle persone prese in carico per il trattamento del gioco d'azzardo patologico (Gap), sia quello del giocato, cioè la raccolta sul canale fisico ...

