Allarme legionella all’asilo nido Oggi scuola chiusa per bonifica

Oggi l'asilo nido è rimasto chiuso per bonifica a seguito di un allarme legionella. Il batterio è stato rinvenuto nelle condotte idriche, ma il Comune rassicura: non ci sono stati casi di malessere tra i bambini. La situazione è sotto controllo e non si registrano sintomi preoccupanti.

Allarme legionella a scuola: il batterio è stato trovato nelle condotte idriche. Nessun pericolo concreto, sottolineano dal Comune: nessuno si è sentito male, nessuno ha avuto sintomi che abbiano portato a fare delle verifiche specifiche. La legionella è stata individuata nelle condotte idriche dell’asilo nido Il Coriandolo di Balatro, struttura comunale nel territorio di Bagno a Ripoli. La scoperta è avvenuta durante un controllo periodico di routine sugli impianti idrici, come avviene regolarmente e da protocollo in tutte le scuole. Ma stavolta è risultato positivo. Di conseguenza il nido domani resterà chiuso, così come l’adiacente scuola materna Bruno Cocchi sempre a Balatro, che condivide le medesime condotte idriche. Questa scelta di interruzione per una sola giornata dell’attività didattica, spiegano dal Comune, è a mero scopo precauzionale e non è legata alla presenza di legionella: già ieri pomeriggio, appena saputo dell’individuazione del batterio e ormai a scuole chiuse, è partito il protocollo di prevenzione secondo le normative in materia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme legionella all’asilo nido. Oggi scuola chiusa per bonifica

Cosa riportano altre fonti

Allarme legionella all’asilo nido. Oggi scuola chiusa per bonifica

Lo riporta lanazione.it: Allarme legionella a scuola: il batterio è stato trovato nelle condotte idriche. Nessun pericolo concreto, sottolineano dal Comune: nessuno si è sentito male, nessuno ha avuto sintomi che abbiano port ...

Legionella nell'impianto idrico, chiusi nido e scuola materna

Riporta toscanamedianews.it: BAGNO A RIPOLI: La presenza del batterio rilevata durante un controllo di routine. Le due strutture del plesso condividono lo stesso impianto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

L'allarme dei medici: Hanno fatto feste a Capodanno, ma non lo dicono!

La paura di essere chiusi per 10 giorni nei muri di casa, rallenta il tracciamento dei contatti, anello fondamentale per fermare il decorso del virus tracciando gli stretti contatti dei positivi.