Allarme binge drinking al femminile le giovani donne bevono più degli uomini

Negli ultimi anni, si sta assistendo a un preoccupante cambiamento nel comportamento di consumo di alcol tra i giovani: le donne tra i 18 e i 25 anni stanno sviluppando abitudini di binge drinking superiori a quelle dei loro coetanei maschi. L'articolo "Allarme binge drinking al femminile" analizza questa emergente tendenza allarmante.

Una nuova tendenza sta emergendo nel panorama del consumo di alcol: le donne, in particolare quelle tra i 18 e i 25 anni, stanno superando i coetanei maschi nel binge drinking. L'articolo Allarme binge drinking al femminile, le giovani donne bevono più degli uomini . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Ne parlano su altre fonti

Alcol, allarme binge drinking: preoccupa il «bere per ubriacarsi» soprattutto tra minorenni

msn.com scrive: Il bere per ubriacarsi (binge drinking), diffuso tra tutte le fasce di popolazione, non risparmia gli anziani, tra i quali, peraltro, si registrano le più elevate frequenze di consumatori dannosi ...

Alcol, allarme binge drinking: preoccupa il «bere per ubriacarsi» soprattutto tra i minorenni e le donne

Come scrive informazione.it: Spiccano i 4,13 milioni di binge drinker (74.000 sono minori), il cui andamento negli ultimi 10 anni mostra un aumento dell'80% nelle femmine, passando dal 2,5% nel 2013 al 4,5% nel 2023 ...

Il ritorno dell’eroina e l’allarme psicofarmaci

Secondo altovicentinonline.it: hanno fatto binge drinking, cioè l’abbuffata alcolica; 460mila, pari al 19%, gli studenti che hanno fatto uso nella vita di psicofarmaci”. RAGAZZE SI DROGANO QUANTO I MASCHI – Quanto alla dipendenza ...