' Alla scoperta della paleopatologia' | Al Mapp visite guidate gratuite in occasione della Giornata internazionale dei musei

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia dell'Università di Pisa (MAPP) invita tutti a esplorare la mostra "Segreti del Corpo", attraverso visite guidate gratuite. Un'imperdibile opportunità per immergersi nell'affascinante mondo della paleopatologia, unendo medicina e archeologia in un viaggio emozionante nell'anatomia umana.

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia dell'Università di Pisa (MAPP) organizza visite guidate in due turni alla scoperta della mostra "Segreti del Corpo. Un viaggio nell'anatomia umana attraverso la medicina e l'archeologia".

