Alla scoperta del Castello di Gargarengo con il Fai di Novara

Unisciti al FAI di Novara per un'eccezionale visita guidata al Castello di Gargarengo a Vicolungo, in programma domenica 18 maggio alle 15. Grazie alla generosa disponibilità della famiglia Torre, avrai l'opportunità di esplorare questo affascinante edificio storico. Il ritrovo è fissato in via Gargarengo. Non perdere questa occasione unica!

Una visita guidata speciale alla scoperta del Castello di Gargarengo a Vicolungo. É quella organizzata dal Fai di Novara per domenica 18 maggio. La visita si terrà alle 15 grazie alla disponibilità della famiglia Torre, ora proprietaria dell'edificio. Il ritrovo è fissato in via Gargarengo. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Alla scoperta del Castello di Gargarengo con il Fai di Novara

Se ne parla anche su altri siti

Il Fai apre le porte del castello di Gargarengo: un viaggio tra storia e bellezza

Si legge su lavocedinovara.com: Si terrà domenica 18 maggio, alle 15, l’apertura straordinaria del castello di Gargarengo (Vicolungo) organizzata dalla delegazione Fai di Novara che porterà appassionati di storia, arte e architettur ...

Giornate Fai: alla scoperta di scrigni nascosti

Secondo msn.com: Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano per la 33° edizione le Giornate Fai di Primavera, l’evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico, organizzato dal Fai-Fondo per l ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Federica va al cimitero dalla piccola Lavinia, ma al rientro la terribile scoperta

Siamo a Mira - in provincia di Venezia - dove un'intera comunità è indignata per l'inaccettabile gesto.