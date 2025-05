Alla fiera di Riyadh la compravendita del tycoon Per 600 miliardi di dollari

Alla fiera di Riyadh, Donald Trump si presenta da solo sul palco del Saudi-US Investment Forum, mentre risuona in sottofondo God Bless the USA. La sua presenza segna un momento decisivo per la compravendita di investimenti straordinari, che arrivano a toccare i 600 miliardi di dollari, evidenziando l'interesse crescente per le opportunità finanziarie in Arabia Saudita.

