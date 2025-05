alla cava francesca di pontirolo uno dei primi impianti fotovoltaici su acqua in italia

Alla Cava Francesca di Pontirolo Nuovo, Iniziativenergetiche ha realizzato uno dei primi impianti fotovoltaici flottanti in Italia. Sfruttando superfici d'acqua inutilizzate, questo innovativo progetto punta a produrre energia pulita, ponendosi come esempio di sostenibilità e integrazione tra attività industriale e rispetto ambientale, in un territorio con oltre 50 anni di esperienza nell'estrazione.

Sfruttare le superfici d’acqua inutilizzate per produrre energia pulita: è con questa idea che Iniziativenergetiche ha realizzato a Pontirolo Nuovo uno dei primi impianti fotovoltaici flottanti in Italia, all’interno di Cava Francesca srl, azienda attivamente impegnata da oltre 50 anni nell’estrazione mineraria, fornendo materiali essenziali per l’industria edilizia e infrastrutturale. Un progetto pionieristico che è valso a Iniziativenergetiche il premio “Huawei FusionSolar Italy Best C&I project 2024” assegnato da Huawei Fusion Solar, leader globale di soluzioni solari a livello mondiale. L’installazione di un impianto fotovoltaico su una cava allagata rappresenta una soluzione innovativa e vantaggiosa, particolarmente in Lombardia dove tali aree spesso non sono soggette a vincoli paesaggistici, e consente di rispondere in modo diretto alla significativa domanda energetica delle attività estrattive. 🔗Leggi su Bergamonews.it