Alison Brie e Dave Franco citati in giudizio per violazione del copyright per l' horror soprannaturale Together

Alison Brie e Dave Franco si trovano coinvolti in una controversia legale per violazione del copyright riguardante il loro nuovo horror soprannaturale, *Together*. Diretta da Michael Shanks e presentata al Sundance Film Festival, la pellicola ha attirato l'attenzione non solo per la sua trama, ma anche per i problemi giudiziari che ha scatenato.

I due interpreti e coniugi sono stati denunciati per il loro nuovo body horror diretto da Michael Shanks e presentato al Sundance Film Festival. Problemi giudiziari per Alison Brie e Dave Franco, che sono stati denunciati per violazione del copyright in merito al loro ultimo film Together. La causa è stata avviata in seguito all'esposto di StudioFest. La casa di produzione ritiene che il body horror diretto da Michael Shanks sia in realtà un vero e proprio plagio del film Better Half. La denuncia coinvolge le due star e lo stesso regista. Alison Brie e Dave Franco trascinati in tribunale per Together Secondo l'accusa, Franco e Brie insieme a Michael Shanks avrebbero lavorato alla sceneggiatura di Together dopo aver rifiutato di partecipare a Better .

