Alice Rohrwacher ha detto la sua sulla polemica di questi giorni tra il ministro Giuli e l' attore Elio Germano che alla cerimonia dei David al Quirinale aveva espresso la preoccupazione per il cinema italiano

Alice Rohrwacher ha commentato la recente polemica tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che, durante la cerimonia dei David al Quirinale, ha sollevato preoccupazioni sullo stato del cinema italiano. Quest'anno, il Festival di Cannes si distingue per la presenza di donne alla guida delle giurie, con Rohrwacher a presiedere la Giuria della Caméra d’or.

Cannes, 13 mag. (askanews) – Ci sono solo donne quest'anno alla guida delle diverse giurie del Festival di Cannes. Se Juliette Binoche è la Presidentessa di quella del Concorso, è la regista italiana Alice Rohrwacher a presiedere la Giuria della Caméra d'or, il premio che andrà a un'opera prima. All'incontro con i giornalisti la regista si è presentata con una camicia con i colori della bandiera palestinese e a proposito del suo ruolo al festival ha detto: "Sono felice perché io sono davvero curiosa di vedere cosa vedono i giovani, di sapere che c'è un altro futuro, meno prevedibile, e che finalmente ci sia il desiderio di raccontare un mondo che può essere diverso" ha detto la regista.

