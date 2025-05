Alfonso Urso incontra aziende per investimenti a Taranto | focus su industria siderurgica green

Lunedì prossimo, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Alfonso Urso, si riunirà con aziende interessate a investire a Taranto, con particolare attenzione all'industria siderurgica green. In un'intervista al Quotidiano di Puglia, Urso ha sottolineato l'importanza di trasformare Taranto in un polo di sviluppo sostenibile.

Lunedi prossimo il ministro delle Imprese e del made in Italy Alfonso Urso incontrerà le aziende "che hanno manifestato interesse a progetti di investimenti a Taranto ". Lo ha anticipato lo stesso ministro in un'intervista al Quotidiano di Puglia, sottolineando che " Taranto deve diventare un polo d'eccellenza per l' industria siderurgica green in Europa", e che il " rilancio dell'Ilva è strettamente connesso ad un piano di sviluppo più ampio". Il tavolo di lunedì ha sottolineato il ministro "sarà l'occasione per affrontare questi temi in maniera coordinata valorizzando anche il ruolo fondamentale delle istituzioni locali". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alfonso Urso incontra aziende per investimenti a Taranto: focus su industria siderurgica green

