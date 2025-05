Alexia esce il singolo Follow | Un numero non è sinonimo di apprezzamento  Non lasciamoci giudicare attraverso lo smartphone – Intervista Video

Alexia torna sulla scena musicale con il singolo "Follow", un inno contro il giudizio dei numeri e l'ossessione per la visibilità sui social. Intervistata in un video esclusivo, la storica artista italiana, pioniera della musica dance degli anni '90 e protagonista al Tomorrowland, si prepara a un nuovo capitolo con il brano "I Feel Feelings".

Alexia, tra le artiste italiane più conosciute all’estero, icona della musica dance italiana degli anni novanta, dopo essere stata la prima artista ad esibirsi sul palco del Tomorrowland la scorsa estate con le Nervo, per poi tornare a novembre 2024 con un brano in inglese “I feel feelings”, scritto dai Dragonette e prodotto da Paul Harris e Carl Ryden, continua il suo viaggio nella musica dance con il suo nuovo singolo dal titolo “Follow” uscito il 9 maggio. Tante le novità che l’artista italiana ha in programma per il suo pubblico, come il “The Party – Back to the dancefloor”, in calendario il prossimo 26 marzo 2026 al Fabrique di Milano. Prima di quella data Alexia sarà impegnata in un tour internazionale. Da maggio infatti la canta te sarà protagonista di un “Festival tour europeo” dalla Spagna, alla Finlandia e alla Croazia, l’icona indiscussa della musica dance, porterà le sue hit in alcuni importanti appuntamenti live e altre sorprese sono ancora da annunciare. 🔗Leggi su Superguidatv.it