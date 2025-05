Alexander Zverev chi è l' avversario di Musetti agli Internazionali d' Italia

Alexander Zverev, campione in carica degli Internazionali BNL d’Italia, è pronto a sfidare Lorenzo Musetti nei quarti di finale. Incontro previsto per mercoledì 14 maggio, vedrà il tennista italiano affrontare il numero 2 del ranking ATP, reduce dalla vittoria al Foro Italico nel 2024. Un match imperdibile per gli appassionati di tennis!

Alexander Zverev chi è l'avversario di Musetti agli Internazionali d'Italia

LIVE Musetti-Zverev, ATP Roma 2025 in DIRETTA: spettacolo assicurato nella serata del Foro

Gli internazionali di roma: musetti sfida zverev in serata, da seguire munar-ruud per il percorso di sinner

Alexander Zverev: Iniziare a giocare a tennis è stata la sfida più grande della mia vita

Alexander Zverev, tennista tedesco di alto livello, affronta quotidianamente la sfida del diabete di tipo 1, diagnosticatogli all'età di tre anni.