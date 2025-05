Alex Zappieri | La difesa personale è il business del futuro

Alex Zappieri è un impiegato con una vita quotidiana segnata da impegni e routine, ma nel suo tempo libero esplora la difesa personale. Questa passione rappresenta per lui non solo un'attività fisica, ma un vero e proprio business del futuro, dove corpo e mente si uniscono per raggiungere obiettivi e scoprire un senso più profondo di consapevolezza.

Alex Zappieri di giorno è un impiegato con orari fissi, scadenze da rispettare e routine aziendali. Ma appena chiude la porta dell’ufficio, per lui si apre un mondo completamente diverso, dove il corpo e la mente lavorano all’unisono e dove ogni giorno è possibile trovare “il senso più profondo di ciò che voglio essere”. È in quel momento che inizia il suo “vero tempo”: quello dedicato alla difesa personale, all’allenamento, alla formazione e alla crescita interiore. “Sto trasformando una passione in una vera e propria missione di vita. Perché per me, oggi, la difesa personale non è solo una disciplina: è un mezzo per aiutare gli altri a riscoprire la propria forza interiore, a sentirsi più sicuri, presenti, consapevoli. È un percorso che unisce tecnica, spirito, relazione e identità. Un percorso che mi sta portando a diventare coach e istruttore” racconta l’uomo che ci tiene a sottolineare come il suo percorso non sia, tuttavia, improvvisato ma venga da lontano. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it