Alessandro Borghese e i 10 anni di 4 Ristoranti | maxi torta in centro a Milano e due puntate speciali

Milano, 14 maggio 2025 – Alessandro Borghese festeggia i dieci anni di "4 Ristoranti" con una maxi torta nel cuore di Milano e due puntate speciali. Un programma che ha creato tormentoni e indimenticabili imitazioni, capace di coinvolgere gli spettatori in un viaggio gastronomico tra passione e competizione culinaria. Scopriamo insieme i momenti più iconici di questo successo!

Milano, 14 maggio 2025 – Un programma capace di generare tormentoni (dal “voto che può ribaltare la situazione” all’attenzione alla pulizia della cappa) e imitazioni (quella – fantastica – di Max Giusti, a casa della Gialappa’s): dopo 10 anni 4 Ristoranti è diventato un format così noto che non c'è famiglia che ogni tanto non si diverta a giocare secondo le sue regole, dando voti ai piatti della nonna, all'apparecchiatura della mamma, al servizio della zia. Per festeggiare il traguardo, Alessandro Borghese ha portato i suoi '4 Ristoranti' in piazza Mercanti, nel cuore di Milano, incontrando le decine di persone in coda per una foto con lo chef e un pezzo di torta. Alessandro Borghese festeggia i 10 anni della trasmissione televisiva “4 Ristoranti” a Milano, 14 maggio 2025. ANSAMOURAD BALTI TOUATI Le due puntate speciali . 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alessandro Borghese e i 10 anni di 4 Ristoranti: maxi torta in centro a Milano e due puntate speciali

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alessandro Borghese e i 10 anni di 4 Ristoranti: maxi torta in centro a Milano e due puntate speciali

Scrive ilgiorno.it: Traguardo importante per il programma entrato nell’immaginario collettivo italiano tra “voti che ribaltano la situazione” e occhi attenti alla pulizia della cappa. Folla per i festeggiamenti con lo ch ...

Borghese festeggia 10 anni di '4 Ristoranti' a Milano

Riporta msn.com: Dopo 10 anni, è diventato un format così noto che non c'è famiglia che ogni tanto non si diverta a giocare secondo le sue regole, dando voti ai piatti della nonna, all'apparecchiatura della mamma, al ...

Alessandro Borghese festeggia 10 anni di “4 Ristoranti” con una puntata-evento

Segnala megamodo.com: Alessandro Borghese celebra il decimo anniversario del suo celebre programma televisivo “4 Ristoranti” con un’eccezionale puntata-evento. Giovedì 15 maggio, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su N ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milano, uomo di 69 anni ucciso in casa: indagano gli investigatori della squadra mobile

Una serata di sangue a Milano, dove un uomo di 69 anni è stato ucciso nella sua abitazione. L'omicidio si è consumato nell'appartamento dell'uomo all'ultimo piano della scala D nel condominio al civico 8 di via dei Panigarola, un palazzo popolare dell'Aler in zona Corvetto.