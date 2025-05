Alessandro Borghese e i 10 anni di 4 Ristoranti | festa con maxi torta in centro a Milano e due puntate speciali

Milano celebra i 10 anni di "4 Ristoranti" con Alessandro Borghese! Il 14 maggio 2025, una grande festa in centro, con una maxi torta e due puntate speciali, omaggerà un programma che ha scandito la tv con i suoi tormentoni e le iconiche imitazioni, rendendolo un vero fenomeno del panorama gastronomico italiano.

Milano, 14 maggio 2025 – Un programma capace di generare tormentoni (dal “voto che può confermare o ribaltare la situazione” all’attenzione alla pulizia della cappa) e imitazioni (quella – fantastica – di Max Giusti, a casa della Gialappa’s): dopo 10 anni 4 Ristoranti è diventato un format così noto che non c'è famiglia che ogni tanto non si diverta a giocare secondo le sue regole, dando voti ai piatti, all'apparecchiatura e al servizio. Per festeggiare il traguardo, Alessandro Borghese ha portato i suoi '4 Ristoranti' in piazza Mercanti, nel cuore di Milano, incontrando le decine di persone in coda per una foto con lo chef e un pezzo di torta. Alessandro Borghese festeggia i 10 anni della trasmissione televisiva “4 Ristoranti” a Milano, 14 maggio 2025. ANSAMOURAD BALTI TOUATI Le due puntate speciali . 🔗Leggi su Ilgiorno.it