Alessandro Basciano spunta un passato oscuro | Era già stato denunciato per stalking da un’altra

Alessandro Basciano, protagonista di un recente servizio de "Le Iene", rivela un passato inquietante. Il deejay, intervistato da Stefano Corti, è emerso come una figura controversa già denunciata per stalking nel 2010. Il materiale giudiziario recentemente scoperto getta ombre sul suo profilo pubblico, sollevando interrogativi su un possibile lato oscuro della sua vita.

Ieri, lunedì 13 maggio 2025, è andato in onda un servizio de Le Iene riguardante Alessandro Basciano. Stefano Corti, che aveva intervistato il deejay una settimana fa, ha avuto accesso alla documentazione giudiziaria che prova che Alessandro Basciano sia già stato condannato per stalking nel 2010, quindi molto prima di conoscere Sophie Codegoni: “ nelle carte che gli abbiamo letto, il pubblico ministero ricorda che Basciano ha un precedente specifico per stalking nei confronti di una sua ex. Lui invece ci aveva detto che quella frase faceva riferimento solo alle denunce di Sophie ma le cose non stanno così perché, dopo il nostro servizio, è arrivata una segnalazione e abbiamo scoperto che Basciano, nel 2010, ha preso una condanna per lo stesso reato.” Ecco cosa aveva detto Alessandro Basciano nell’intervista a Le Iene della scorsa settimana riferendosi propria al precedente per stalking, da lui quindi negato: “ è stata Sophie a farmi due denunce per stalking. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it