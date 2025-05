Alessandro Basciano rompe il silenzio La replica a Sophie

Alessandro Basciano rompe il silenzio in risposta alle recenti dichiarazioni di Sophie Codegoni a Le Iene. Dopo il suo sfogo social, Basciano decide di chiarire la situazione, dando la sua versione dei fatti. Scopri cosa ha detto e le reazioni a questa complessa vicenda che ha catturato l'attenzione del pubblico.

Alessandro Basciano rompe il silenzio dopo le ultime dichiarazioni di Sophie Codegoni a Le Iene, lo sfogo social. Alessandro Basciano ha deciso di intervenire dopo le dichiarazioni di Sophie Codegoni rilasciate a Le Iene. Leggi anche Shaila Gatta sulla rottura con Chiara. La rivelazione Ecco cosa è emerso dai social. Nelle ultime ore l’ex gieffino con una stories Instagram ha deciso di replicare alle dichiarazioni dalla sua ex compagnia scrivendo in una stories Instagram: “In un momento così delicato, per tutte le persone coinvolte, è d’obbligo prendere le dovute distanze dalle insensatezze delle notizie divulgate peraltro altamente strumentalizzate, al fine di trarre profitto o comunque vantaggio personale lavorativo, senza curarsi dei danni collaterali che investono tutti. Avrò modo di dire la mia versione al momento debito e nelle opportune sedi. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Alessandro Basciano rompe il silenzio. La replica a Sophie

