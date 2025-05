Alessandro Basciano dopo l’intervista di Sophie Codegoni | “Ha venduto il padre della propria figlia per il successo”

Alessandro Basciano rompe il silenzio dopo l'intervista di Sophie Codegoni a Le Iene, nella quale l'ex concorrente del Grande Fratello è stato accusato di aver "venduto il padre della propria figlia per il successo". Basciano non si è fatto intimidire e ha promesso azioni legali per difendere la sua reputazione. Scopri di più...

Dopo l'intervista rilasciata da Sophie Codegoni a Le Iene, Alessandro Basciano è intervenuto per dire la sua e ha annunciato provvedimenti legali. 🔗Leggi su Fanpage.it

Alessandro Basciano dopo l’intervista di Sophie Codegoni: “Ha venduto il padre della propria figlia per il successo”

Alessandro Basciano su Sophie Codegoni: «Mi difenderò da chi ha venduto il papà della propria figlia per il successo»

Alessandro Basciano, lo sfogo choc dopo l’intervista di Sophie Codegoni: “Mi ha venduto per il successo”

