Alessandro Basciano dopo le dichiarazioni di Sophie Codegoni | Ha venduto il padre della figlia per il successo

Alessandro Basciano, dopo le dichiarazioni di Sophie Codegoni, è al centro di polemiche per aver messo in discussione il suo ruolo di padre per ottenere successo. Sophie è intervenuta a "Le Iene" per dare la sua versione dopo l'intervista di Basciano. Intanto, la Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento per il deejay, accusato di stalking.

Sophie Codegoni è intervenuta a Le iene per dare la sua versione dei fatti dopo l'intervista che il suo ex Alessandro Basciano aveva rilasciato al programma la scorsa settimana. La Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento a carico del deejay denunciato per stalking e ha disposto. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Alessandro Basciano dopo le dichiarazioni di Sophie Codegoni: "Ha venduto il padre della figlia per il successo"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Alessandro Basciano annuncia provvedimenti dopo l'intervista di Sophie Codegoni: "Ha venduto il padre di sua figlia"

Scrive comingsoon.it: Nelle ultime due puntate de Le Iene, ci sono stati due interventi di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip, in cui ha parlato della delicata ...

Alessandro Basciano rompe u silenziu nantu à a so vita di famiglia

Come scrive notizie.it: Per un lungo periodo, Alessandro Basciano ha scelto di mantenere un profilo ... Questo annuncio ha suscitato curiosità e speculazioni tra i fan e i media. Le dichiarazioni di Basciano In questo ...

Alessandro Basciano rompe il silenzio sulla sua vita familiare

Secondo notizie.it: Scopri le ultime dichiarazioni di Alessandro Basciano sulla sua situazione familiare e il rapporto con Sophie Codegoni.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati, lei è devastata!

Sophie Codegoni Annuncia la Fine con Alessandro Basciano: Dolorosa Rottura dopo Gravi Scoperte. Sophie Codegoni ha confermato la fine della sua relazione con Alessandro Basciano, padre di Celine Blu, tramite un comunicato su Instagram.