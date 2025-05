Alessandra Sartori muore a 43 anni stroncata dalla malattia stava per sposarsi Il compagno | Finirò la nostra casa come l' avrebbe voluta lei

Correzzola piange la prematura scomparsa di Alessandra Sartori, stroncata da una malattia a soli 43 anni. Vicina al matrimonio con il compagno, Alessandra era una persona solare con molti sogni, tra cui la realizzazione della nuova casa, che lui promette di completare come lei avrebbe desiderato. Un tragico evento che ha lasciato un profondo vuoto nella comunità.

CORREZZOLA (PADOVA) - Concadalbero è in lutto per la morte di Alessandra Sartori, a soli 43 anni, compiuti lo scorso gennaio. Un sorriso contagioso, tanti progetti, come la nuova casa,. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Alessandra Sartori muore a 43 anni stroncata dalla malattia, stava per sposarsi. Il compagno: «Finirò la nostra casa come l'avrebbe voluta lei»

Su questo argomento da altre fonti

Addio ad Alessandra Sartori: se ne va a 43 anni, con il sogno delle nozze nel cuore

Si legge su padovaoggi.it: Alessandra Sartori si è spenta domenica dopo una lunga malattia. Originaria di Concadalbero, viveva ad Arzergrande con il compagno. I funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio ...

La malattia porta via Alessandra

Come scrive polesine24.it: Concadalbero, una piccola frazione di Correzzola in provincia di Padova, è avvolta dal dolore per la scomparsa di Alessandra Sartori, una donna di 43 anni che ha lasciato un segno indelebile nella com ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alessandra Casella: morto il marito. L'annuncio su Twitter

L'attrice, conduttrice e scrittrice ha annunciato la morte del marito, a soli 54 anni, con un tweet. «Un infarto a 54 anni.