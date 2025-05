Alessandra Pinton ospite del podcast Lo Scaffale di Periodico Daily | focus su apprendimento lettura e scrittura nei bambini

Nel nuovo episodio di "Lo Scaffale" di Periodico Daily, Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni accolgono nuovamente Alessandra Pinton, psicologa e logopedista, per discutere dell'importanza di sostenere i bambini nell'apprendimento, nella lettura e nella scrittura. Un'occasione imperdibile per approfondire i disturbi dell'apprendimento e scoprire strategie utili per il supporto educativo.

Nel nuovo episodio del podcast “Lo Scaffale” di Periodico Daily, condotto da Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni, torna ospite Alessandra Pinton, psicologa e logopedista esperta in disturbi dell’apprendimento. Il tema centrale dell’incontro è l’importanza di supportare bambini e bambine durante le prime fasi di apprendimento della lettura, della scrittura e dei numeri. Durante l’intervista, Alessandra . 🔗Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Alessandra Pinton ospite del podcast “Lo Scaffale” di Periodico Daily: focus su apprendimento, lettura e scrittura nei bambini

