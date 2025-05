Alemanno | Il caso De Maria e la giustizia cieca pagheranno tutti i detenuti per un solo errore?

Nel drammatico caso di Emanuele De Maria, un detenuto che ha commesso un crimine efferato, la questione della giustizia torna al centro del dibattito pubblico. Gianni Alemanno riflette su come le conseguenze di un singolo errore possano ricadere su tutti i detenuti, alimentando una retorica giustizialista che rischia di oscurare la complessità della questione penale.

* di Gianni Alemanno Emanuele De Maria, un detenuto ammesso al lavoro esterno al carcere, ha ucciso una donna e ferito un suo collega, per poi suicidarsi gettandosi dalle logge del Duomo di Milano. Ovviamente esplode tutta la retorica del giustizialismo più superficiale: un detenuto condannato in via definitiva a soli 14 anni per l’omicidio di una donna che torna a commettere lo stesso gravissimo reato, dopo essere stato rimesso libertà a meno della metà della pena. Ecco i risultati del permissivismo di chi vuole mettere facilmente in libertà i detenuti in nome della rieducazione. Come è stato possibile? Buttiamo la chiave! Devono morire in carcere! Osserviamo meglio la realtà, senza un buonismo che certo non ci appartiene, ma anche senza la superficialità di chi vuole raccogliere voti, ma non risolverà mai nessun problema perché non perde tempo a studiarlo. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Alemanno: “Il caso De Maria e la giustizia cieca, pagheranno tutti i detenuti per un solo errore?”

