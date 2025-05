Alcaraz primo semifinalista degli Internazionali di Roma aspetta uno fra Zverev e Musetti

Carlos Alcaraz è il primo semifinalista agli Internazionali di Roma, dopo aver sconfitto Jack Draper con un punteggio di 6-4, 6-4. Ora attende di affrontare il vincitore tra Alexander Zverev e Lorenzo Musetti, con Alcaraz in svantaggio nei precedenti contro il tedesco e in vantaggio rispetto all'italiano.

Carlos Alcaraz primo semifinalista degli Internazionali di Roma. Lo spagnolo ha battuto Draper in due set, 6-4, 6-4. Ora attende uno fra Zverev e Musetti. Nei precedenti con il tedesco, Alcaraz è in svantaggio 6 a 5. Contro Musetti invece, lo spagnolo ha un record positivo: quattro vittorie negli ultimi quattro incontri. Al termine del match, Carlos ha commentato così la sua prestazione: « Sono molto contento per la partita di oggi. La prestazione e il livello di oggi sono state incredibili. Sapevo sarebbe stata dura, a Indian Wells avevo perso. L’approccio alla partita è stato ottimo. Ho giocato in modo aggressivo sin da subito ». Per Alcaraz è l’undicesima semifinale Masters 1000 in carriera (le stesse giocate dal suo coach, Juan Carlos Ferrero). Con questo successo Alcaraz è certo di chiudere il torneo di Roma da n. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alcaraz primo semifinalista degli Internazionali di Roma, aspetta uno fra Zverev e Musetti

