Alcaraz primo semifinalista a Roma attesa per i quarti Sinner-Ruud e Musetti-Zverev

Carlos Alcaraz diventa il primo semifinalista agli Internazionali d’Italia 2025, superando il britannico Jack Draper con un convincente doppio 6-4. Ora il numero 3 del mondo attende di conoscere il suo prossimo avversario, mentre i riflettori sono puntati sui quarti di finale, che vedranno protagonisti Sinner, Ruud, Musetti e Zverev.

ROMA (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista spagnolo, numero 3 del mondo e del tabellone, regola con un doppio 6-4, in poco più di un’ora e mezza di gioco, la testa di serie numero 5, il britannico Jack Draper. Alcaraz ora attende in semifinale il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev, in programma questa sera non prima delle 20.30. AI QUARTI E’ SINNER CONTRO RUUD. Sarà Casper Ruud l’avversario di Jannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Il norvegese ha regolato in due set lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Domani, sul Campo Centrale, andrà in scena in quarto confronto tra Sinner e Ruud, con l’altoatesino avanti 3-0 negli scontri diretti. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Alcaraz primo semifinalista a Roma, attesa per i quarti Sinner-Ruud e Musetti-Zverev

