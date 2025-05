Alberto Marini | il gol decisivo per la salvezza del Terranuova Traiana in Serie D

Alberto Marini ha siglato il gol decisivo nel playout tra Terranuova Traiana e Figline, realizzando il momento cruciale per la salvezza della squadra in Serie D. "È il gol più importante della mia carriera", ha dichiarato il giocatore dopo la vittoria per 1-0, che consente ai biancorossi di restare nella categoria per la seconda stagione consecutiva.

"Il gol più importante della mia carriera". Così Alberto Marini ha descritto la rete messa a segno domenica nel playout tra Terranuova Traiana e Figline, match che ha visto i biancorossi prevalere per 1-0 e guadagnarsi la permanenza in serie D per la seconda stagione consecutiva. Il suo eurogol di collo destro dalla distanza ha spalancato la porta della salvezza al club di piazza Coralli. "Siamo veramente contenti - ha spiegato - perché questo risultato è il coronamento del percorso iniziato lo scorso anno". Poteva bastare un pareggio, ma alla prima occasione utile il classe 1999 centrato il bersaglio siglando la rete del vantaggio per i locali. "Sapevamo che anche il Figline possiede al suo interno una rosa ricca di individualità importanti - ha sottolineato - e allo stesso tempo la partita si sarebbe sbloccata con un singolo episodio.

Alberto Marini: il gol decisivo per la salvezza del Terranuova Traiana in Serie D

Alberto Marini segna l'eurogol che assicura la permanenza del Terranuova Traiana in Serie D, condannando il Figline.

