Alberto Costa Juve cambia il futuro del terzino? Ecco la posizione del club bianconero | cosa filtra in vista dell’estate Ultimissime

Alberto Costa potrebbe vedere il suo futuro alla Juventus cambiare dopo la recente prestazione contro la Lazio. Nonostante le previsioni di un addio a fine stagione, il terzino ha ancora la possibilità di convincere la dirigenza bianconera. Scopriamo cosa filtra in vista dell'estate e le ultime novità sulla sua situazione.

Alberto Costa Juve, cambia il futuro del terzino? Novità dopo la titolarità con la Lazio. Le ultimissime. Il futuro in 180 minuto. Dato per quasi sicuro partente a fine stagione, Alberto Costa ancora far cambiare idea alla Juventus. A riferirlo è il Corriere dello Sport: il terzino avrebbe dato un'impressione positiva nel match di sabato scorso contro la Lazio, giocato da titolare. Due buone prestazioni contro Udinese e Venezia, sfruttando anche l'emergenza di Tudor, potrebbero convincere il club bianconero a confermarlo in rosa senza cederlo in prestito. Il verdetto lo darà il campo.