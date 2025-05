Alberi delle Dolomiti come comunicano tra loro durante un' eclissi solare

Sincronizzano il loro comportamento in un fenomeno che interessa l'intera foresta. Lo studio su Royal Society Open Science 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Alberi delle Dolomiti, come comunicano tra loro durante un'eclissi solare

Ne parlano su altre fonti

Gli alberi “comunicano” durante le eclissi solari: scoperta una sincronia bioelettrica inaspettata

Come scrive meteogiornale.it: Il comportamento degli alberi durante l’eclissi delle Dolomiti Nella foresta di Costa Bocche, immersa nel cuore delle Dolomiti, un’eclissi solare parziale ...

Gli alberi “parlano” fra loro durante le eclissi di Sole: l’affascinante scoperta di scienziati italiani

Riporta fanpage.it: Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati italiani ha scoperto che durante le eclissi di Sole gli alberi comunicano fra di essi, sincronizzando ...

Gli abeti rossi delle Dolomiti sentono l'arrivo di un'eclissi di Sole

Da ansa.it: Quando è in arrivo un' eclissi solare, gli alberi di una foresta comunicano tra loro scambiandosi segnali bioelettrici, fino a sincronizzarsi anticipando l'evento addirittura di ore. Il fenomeno è ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giornata della Terra: Cellularline festeggia 1.000 alberi su Treedom e annuncia nuovi accessori eco-friendly

Nuovi caricatori e cavi ecosostenibili entreranno a far parte di BECOME, la linea di accessori prodotti con materiali biodegradabili e compostabili Oltre 190 paesi dell’ONU celebreranno quest’anno la Giornata della Terra, con circa un miliardo di persone mobilitate per la salvaguardia del pianeta.