Albania il governo si blinda E l' opposizione è disarmata

In Albania, il governo si blinda con un voto di fiducia, mentre l'opposizione si trova in difficoltà. La sinistra sembra confusa e in difficoltà, circondata da polemiche, tra cui l'uso del termine "aguzzini" per descrivere i poliziotti nei centri di Gjader, creando tensioni politiche e sociali nel paese. Oggi si svolgerà il voto cruciale.

L'esecutivo mette la fiducia: oggi il voto. La sinistra perde la testa. Giallo sulla definizione "aguzzini" per i poliziotti nei centri di Gjader 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Albania, il governo si blinda. E l'opposizione è disarmata

