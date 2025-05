Alatri premio Morganti individuati i 6 vincitori

Alatri si prepara a celebrare la quarta edizione del Premio Morganti, dedicato agli studenti delle classi quinte degli istituti superiori. Il 16 maggio si svolgerà la cerimonia di premiazione, un evento che onora la memoria del giovane Morganti, tragicamente ucciso nel 2017. Durante la serata, verranno rivelati i sei vincitori del concorso letterario.

Il prossimo 16 maggio si terrà la cerimonia di premiazione della quarta edizione del concorso letterario riservato agli studenti delle classi quinte degli istituti superiori, nato in memoria del giovane ucciso nel 2017 in pieno centro ad Alatri. Verranno, così, svelati i sei vincitori

