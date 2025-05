Alatri Frosinone 91enne investita mentre cammina sul bordo della strada | multata

Una vicenda singolare ha colpito Alatri, in provincia di Frosinone: una 91enne, Sandra, è stata investita mentre camminava sul bordo della strada e, sorprendentemente, multata di 40 euro per non essere sul marciapiede. La signora ha voluto esprimere il suo rammarico, chiudendo la questione con una semplice ma profonda confessione.

"Ho sbagliato, ho pagato, basta. Ho sbagliato perché non ero sul marciapiede". La signora Sandra, 91 anni di Alatri, in provincia di Frosinone, vuole chiudere così la vicenda di cui è stata protagonista nei giorni scorsi: investita mentre era in strada e multata con 40 euro perché non camminava sul marciapiede ma lungo la carreggiata. Oltre il danno la beffa, perché la signora, con problemi di deambulazione, si trovava sulla strada: non riusciva infatti a salire sul marciapiede, troppo alto e sprovvisto di scivolo. In città molti lamentano la cattiva manutenzione o completa assenza di passaggi pedonali, scivoli e marciapiedi. Dall'amministrazione comunale rivendicano il corretto operato della polizia locale. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alatri (Frosinone), 91enne investita mentre cammina sul bordo della strada: multata

