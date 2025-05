Al via ‘Local Bites Cultural Sites Degustando Cultura’ | oltre 50 eventi per vivere il territorio tra gusto storia e tradizione

Scopri il patrimonio culturale e gastronomico della nostra regione con "Local Bites, Cultural Sites, Degustando Cultura". Da maggio a dicembre 2025, oltre 50 eventi uniscono gusto, storia e tradizione nei Comuni di Scanzorosciate e dintorni, offrendo un'esperienza unica per vivere e apprezzare il territorio. Un'opportunità imperdibile per tutti i sensi!

Da maggio a dicembre 2025 prende il via ' Local Bites, Cultural Sites, Degustando Cultura ', un ricco palinsesto di oltre 50 iniziative promosso dai Comuni di Scanzorosciate (capofila), Albano Sant'Alessandro, Bagnatica, Bolgare, Brusaporto, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Costa di Mezzate, Gorlago, Gorle, Montello, Orio al Serio, Pedrengo, San Paolo d'Argon, Seriate e Torre De' Roveri, in collaborazione con le Terre del Vescovado e con il contributo di Regione Lombardia. Un viaggio emozionante tra cultura e sapori, alla scoperta dell'anima più autentica del territorio: spettacoli, concerti, street food, visite guidate e degustazioni animeranno i borghi, le piazze e le dimore storiche, creando un ponte tra passato e presente, tra arte e gusto. Ma entriamo nel dettaglio delle iniziative in programma questa settimana.